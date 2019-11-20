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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dutlar mevsimi şaşırdı İzle

Dutlar mevsimi şaşırdı İzle

-dut ağacının görüntüsü

İçmeler Küçük Kız Hava Sıcaklıkları Pastırma Yazı 

--küçük kızın konuşması
--ali demirtaş konuşması

( MUĞLA )-Pastırma yazına aldanan dutlar, Mart yerine Kasım'da meyve verdi MUĞLA

- Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan pastırma yazı nedeniyle, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sıcak havaya aldanan dut ağaçları Kasım ayında meyve verdi. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde, mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarına aldanan dut ağacı meyve verdi. Ağacın son bahar mevsimini son günlerinde meyve vermesi, vatandaşları şaşırttı. Sıcaklıkların 26-27 derecelerde seyrettiği Kasım ayında olgunlaşan dut meyveleri, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından afiyetle tüketildi. İçmeler Mahallesinde yaşayan Ali Demirtaş, sokaklardaki yabani dut ağaçlarını aşılayarak meyve veren türe çevirdiğini söyledi.

Aşıladığı ağaçların bu yıl yüksek sıcaklıklar nedeniyle erken meyve verdiği belirten Ali Demirtaş, "Çocuklarımızın geleceği için sokaklardaki ağaçları aşılıyorum. Gelecek nesiller gerçek meyve yiyebilsin diye bunu yapıyorum. Bu ağaç normalde Mart ayında meyve vermesi gerekirken şimdi vermesi beni de şaşırttı’’ dedi.
Olgunlaşan dutlardan tüketen 8 yaşındaki Melek Bayri ise, "Ben dut yemeyi çok seviyorum ama Kasım'da olması garip geldi. Geçen gün kırmızı olanından yedim, tadı da aynı yazın yediğimiz gibiydi’’ diye konuştu.
(GK-MB-
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