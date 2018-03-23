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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Düşen uçakta şehit olan üsteğmen askeri törenle uğurlandı

Düşen uçakta şehit olan üsteğmen askeri törenle uğurlandı

ŞEHİT AİLESİNİN GELİŞİ

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-TÖREN ALANINDAN GÖRÜNTÜLER
-ŞEHİT CENAZESİNİN GELİŞİ
-ŞEHİT İÇİN TÖREN
-ŞEHİDİN UÇAĞA GÖTÜRÜLMESİ
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -HD) NEVŞEHİR

- Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Yasin Boy için askeri tören düzenlendi.
Üsteğmen Yasin Boy'un naaşı Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı Kapadokya Havalimanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, Yasin Boy'un özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün, Üsteğmen Yasin Boy için dua etmesinin ardından, şehidin naaşı askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi. Törene, şehit Yasin Boy'un eşi, çocuğu ve yakınları ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Muhittin Fatih Sert, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve diğer yetkililer katıldı.

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