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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın’a gönderildi

Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın’a gönderildi

cenaze aracından görüntü

Cenaze Eğitim Uçağı Cenaze Aracı Karahisar Sağlık Ekipleri 

-detay görüntüler
-fotoğraflar

( İZMİR ) - Cenazeler için Aydın’da tören düzenlenecek İZMİR

- Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri, yakınları tarafından otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Aydın’a götürüldü. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuş ve daha sonra düştüğü belirlenen uçağın enkazı Babadağ Zirvesi'ne yakın yerde bulunmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkililerinin durumu arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaklaşık 22 saat süren çalışmaların ardından uçağın enkazıyla pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cansız bedenleri Babadağ’da bulundu. DNA testi yapıldı Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazeleri, yapılan detaylı otopsinin tamamlanmasıyla yapılan DNA testinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya, Yılmaz’ın oğlu Uğur Yılmaz ile Altun’un pilot ağabeyi Bülent Altun ile birlikte yakınları da geldi. Tören düzenlenecek İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazeleri, Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş akademisinde bugün düzenlenecek tören için Aydın’a götürüldü. Törenin ardından Yılmaz’ın cenazesi Kayseri’ye, Altun’un cenazesi ise Afyonkarahisar’a götürüleceği belirtildi.
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