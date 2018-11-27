Düşen helikopterin enkazı kaldırıldı



- Sancaktepe'de dün düşen helikopter enkazında yapılan incelemeler sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Sancaktepe dün mahalle arasına helikopter düşmüş 4 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralanmıştı. Dün havanın kararmasıyla sona eren helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlamıştı. Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemeleri sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin en kazı da ,tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı

