- Dursunbey’de STK’lar o iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu



- Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde infiale sebep olan adli olayın ardından sivil toplum kuruluşları suç duyurusunda bulundu. 15 yaşındaki mağdure kızın babasının da suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Dün toplanan Dursunbey Belediye Meclisi, olayın aydınlatılmasını istedi. Bugün ise ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali’nin de imazasının bulunduğu suç duyurusu sonrası STK’la adına Bahçavan bir açıklama yaptı. Başkan Bahçavan açıklamasında, “Bunun içerisinde bir çok siyasetçinin olduğu, bir çok iş adamının çocuğunun olduğu ve bu olayları Dursunbey Belediye Başkanının, Dursunbey AK Parti İlçe Başkanının, Esnaf Odası Başkanının ve STK’ların engellediği ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımda gerekirse bu isimlerin sosyal paylaşım sitesinde ifşa edileceği ile ilgili çeşitli haberler çıkmıştı. Olayın boyutlarını başından beri takip ediyoruz. Şu andaki delillere göre olay iki kişinin arasında geçen bir olay gibi gözükmekte. Tabii bizler de istiyoruz eğer bunun ötesinde bir şey varsa, suçluların mutlaka gözetim altına alınması ve hesabının sorulmasını. Eğer olayın boyutu bu şekilde büyük değilse Dursunbey halkımızın, esnaflarımızın töhmet altında bırakılmaması için şikayetimizi yaptık” dedi.

Öte yandan 15 yaşındaki mağdurenin babası M.B'nin de sosyal medyadaki bu iddialar ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



