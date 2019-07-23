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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Durakta otobüs beklerken kamyonun altında kalarak can verdi

Durakta otobüs beklerken kamyonun altında kalarak can verdi

ambulansın hastaneye gelişi

Yaşlı Kadın İlk Müdahale İpekyolu En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-hayatını kaybeden kadının hastaneye götürülmesi
-olayın meydana geldiği yerden görüntü
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs bekleyen yaşlı kadın kamyonun altında kalarak can verdi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi Kalburt Mevkii Eski İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin’i (60) fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu. Kamyonet sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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