-- BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN ÖMER FARUK AKYILDIRIM FOTOĞRAFI



( BOLU ) Dur ihtarına uymayan otomobili kovalayan Polis aracı, anne ve oğluna böyle çarptı- Polis aracının çarptığı küçük çocuğun beyin ölümü gerçekleşti- Yaralı kediyi evine götürürken feci kazanın kurbanı oldu BOLU



- Bolu’nun Gerede İlçesi’nde dur ihtarına uymayan bir otomobili kovalayan polis aracının çarptığı Ömer Faruk Akyıldırım’ın (13) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Gerede ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada Dayıoğlu Mahallesi’nde seyir halinde olan aracı takip eden polis memuru N.Ç.’nin kullandığı polis aracı, yolun solunda yürüyen anne Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra hızla yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım’ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı kediyi evine götürüyormuş 13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın, bir otomobilin çarptığı yavru kediyi arkadaşlarının parka bıraktıklarını söylediği ve annesiyle birlikte kediyi alıp evlerine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının dur ihtarına uymayan otomobili kovaladığı sırada, aracın solundan geçmek isterken yolda yürüyen anne ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a hızla çarptığı görülüyor.

