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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en iyi balı ödülü Türkiye'ye verildi

Dünyanın en iyi balı ödülü Türkiye'ye verildi

genel ve detay

Dünya Pazarı Bilim Adamları Bal Firması 

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( ANKARA ) "Dünyanın en iyi balı" ödülü Türkiye'ye verildi- Kanada'da düzenlenen kongrede dünyanın en iyi balı "Eğriçayır Balı" seçildi- Türk arıcılardan gururlandıran başarı- Dünyanın en iyi balı Türkiye’de ANKARA

- Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 46’ıncısı Dünya Arıcılık Kongresi’nde “Dünyanın en iyi Balı’’ Eğriçayır Balı seçildi. Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen kongreye Dünyadan bir çok ülke katılırken, Türkiye’den ise Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ve bir çok bal firması katıldı.
Dünya’daki en güzel balların Türkiye’de üretildiğini belirten Şahin,”45’inci kongre 2017 yılında İstanbul’da yapılmıştı. İstanbul’daki kongreyi dünya arıcılık ailesi bunu unutamıyor. 46’ıncı ise Kanada’nın Montreal kentinde yapıldı. Türk heyeti olarak katıldık. Oradaki değerli bilim adamların sunumu baktık. Türkiye olarak en güzel balları üretiyoruz. Benim için önemli olan 46’ıncı kongrede de birinci olmak. Bizim Eğriçayı balımız dünyanın en iyi balı seçildi. Ayrıca bu balımız bütün altın kazanan balların içinde en iyi bal seçildi. Biz dünyanın bal üreticisinde 2’inci sıradayız” diye konuştu.
Türkiye’deki arıcılık sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin şu ifadeleri kullandı. “Biz arıcılık sektörü olarak en üst noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Biz dünya pazarında bulunmak istiyoruz. Pazarda olmanın en büyük yanı da kongrelerde olmaktır. Biz Türk bayrağını orada dalgalandırdık. Türk arıcılığın desteklenmesini istiyoruz”
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