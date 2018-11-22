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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (2) - İSTANBUL

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (2) - İSTANBUL

- Geminin geçişinden görüntülerDünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.

Gemi Trafiği 

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