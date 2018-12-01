Dünyada örneği az, biri de Sivas'ta

--Sudan detyalar

--İl Kültür Turizm Müdür Kadir Pürlü Röp

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( SİVAS - ÖZEL)-Biri Sivas'ta bulunan, Dünyada ise çok nadir görülen semer tipi traverten turizme kazandırılmayı bekliyor. SİVAS



- Biri Sivas'ta bulunan, Dünyada ise çok nadir görülen semer tipi traverten turizme kazandırılmayı bekliyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 14 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyündeki, Bakırcıoğlu Höyüğü, içinde barındırdığı kaynağın kükürtlü sıcak suyu, mağaraları ve Dünyada nadir görülen sırt tipi traverten oluşumları görenleri kendine hayran bırakıyor. semer tipi travertenin üzerinden kaynayan sıcak ve kükürtlü suyun, romatizmal hastalıklar ve bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor. Bakırcıoğlu SİT alanı Dünya'da örnekleri çok az bulunan sırt tipi kaya oluşumları ile jeolojik miras olarak da dikkat çekiyor. Renkli sarkıtların ve doğal mağaraların bulunduğu SİT alanı turizme kazandırılmayı bekliyor. Dünya'da örneği çok az Sivas İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Dünya'da benzeri az bulunan sırt tipi kaya oluşumlarının en güzel örneklerinden birinin Bakırcıoğlu köyünde bulunduğunu belirterek,"Sivas bu yönden çok şanslı. Yeryüzünde traverten oluşumlarının çeşitli şekilleri var ancak semer tipi dediğimiz bu traverten oluşumu, öncelikle jeoloji eğitimi gören öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin, bilim adamlarının jeoturizm alanında turlar düzenleyen tur operatörlerinin, acentelerinin dikkatini çeken bir olgudur. Bu güzellikler Sivas'ta bulunan Emirhan kayalıkları, Yukarı Kızılırmak boyunca irili ufaklı Hafik Gölü, Tödürge Gölü, Kız Gölü, Kızılçam Gölü gibi sayısız karstik göllerle birlikte düşünülmelidir. Ben böyle önemli bir güzelliğin insanlar tarafından görülmesinin çok faydalı olacağından inanıyorum." dedi.

Su şifa kaynağı Kayaların tepesinde kaynayan suyun romatizmal hastalıklara ifade geldiğini aktaran Pürlü, "Bu sıcak su ve kükürtlü bir su. Bu su 15-20 metre yükseklikteki bir kayadan aşağı doğru akarak renkli sarkıtlar oluşturmuştur. Bu rengarenk sarkıtları görmek bile dünyaya değer. İnsanların bu suya ayaklarını batırarak karbondioksit çıkış noktalarında, onun kabarcıklar halinde çıkışını seyretmesi, rengarenk sarkıtları seyretmesi ve buraya 300 metre uzaklıktaki doğal mağaramız var ki içinden su akıyor, burayı görmek bile dünyalara değer. İnsanların buralara gelip görmesi ile beraber çok şeyler kazanacağına inanıyorum. Su, bildiğimiz Sıcak Çermik suyuna yakın sıcaklıkta bir sudur. Analizleri yapılmış bu suyun. Romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği noktasında kanaatler mevcuttur." şeklinde konuştu.

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