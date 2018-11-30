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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sahilde denize bir tek o girdi

Dünyaca ünlü sahilde denize bir tek o girdi

Boş kalan sahilden detay

Yağışlı Hava Genç Kadın Şiddetli Rüzgar Olta Balık Tutma 

-define avcıları detay
-detektörle eşya aramaları
-Balık tutanlar detay
-denize giren rus kadın turist
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) - Yağmurlu havadan dolayı boşalan 7 kilometrelik Konyaaltı sahil bandında denize sadece Rus kadın turist girdi - Sahil boşalınca define avcılarına da gün doğdu ANTALYA

- Antalya’da yer yer kendini gösteren yağışlı hava, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini boşalttı. Define avcıları ile balık tutma meraklılarına kalan 7 kilometrelik sahil bandında, denize sadece Rus bir kadın turistin girmesi dikkat çekti. Antalya’da 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, bugün etkisini azalttı. Kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren ara ara yağış olsa da zaman zaman güneş açtı. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerinde başlayan hafif sağanak, dünyaca ünlü sahili de etkiledi. Boş kalan 7 kilometrelik sahil bandı boyunca, denize giren Rus kadın turist çevredekileri imrendirdi. Yağışa rağmen dalgaların arasında kulaç atan genç kadın, uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı. Devine avcıları iş başında Sahilin boş kalmasıyla define avcıları ve balık meraklılarına da gün doğdu. Define avcıları, 2 gündür şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların getirdiği madeni para ve kıymetli madeni eşyaları detektörle ararken, balık tutma meraklıları ise akşam yemeğinde balık yeme umuduyla oltalarını kıyıdan denize salladı.
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