--Diğer detaylar



( SİVAS ) - Dünyaca ünlü kanun virtüözü Sivas’ta konser verdi- 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas’a gelen Dünyaca Ünlü Kanun Virtüözü ve Bestekar Göksel Baktagir mini bir konser verdi. SİVAS



- 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Sivas’a gelen Dünyaca Ünlü ve Bestekar Göksel Baktagir mini bir konser verdi. 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği Himayelerinde gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yapılan konser Atatürk Kültür Merkezinde düzenlendi.

Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi ve Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi İşbirliğinde “İlk Adımdan Kurtuluşa” adlı konser verildi.

Konserde dünyaca ünlü Kanun Virtüözü ve Bestekar Göksel Baktagir’de kanun çaldı. 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan konser serisi İzmir’de son bulacak. Sivas, Amasya, Erzurum, Samsun, Kütahya, Afyonkarahisar ve İzmir Güzel Sanatlar Liselerin birlikte sahne alacağı konser 1 Haziran’da İzmir’de yapılacak.

