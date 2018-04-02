Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Otizm Farkındalık Günü - MUŞ/HAKKARİ

Dünya Otizm Farkındalık Günü - MUŞ/HAKKARİ

MUŞ - Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki engelli ve otizmli öğrencilerin"otizm"koreografisinden görüntüler - Otizmli öğrencilerden Muhammet Emin Özdemir'in konuşması - Okul Müdürü Mahmut Yıldırım'ın konuşması - KYK İl Müdürü Emrullah Güler'in konuşması - Üniversite öğrencisi Remziye Çavaş'ın konuşmasıHAKKARİ - Etkinlikten ve katılımcılardan görüntüler - Bisiklet kortejinden detaylar - Sergiden detaylarDünya Otizm Farkındalık Günü - Muş ve Hakkari'de çeşitli etkinlikler düzenlendiMUŞ/HAKKARİ (AA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Muş ve Hakkari'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki öğrenciler, Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde "otizm" koreografisi oluşturdu.Etkinlikte, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki üniversite öğrencileri ile otizmli öğrenciler, şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Muş KYK İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirtti.
Merkezdeki öğrencileri engelli olarak görmediklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:"Biz onların yanındayız. Burada yaptığımız etkinlikte bir nebze de olsa moral ve destek vermek amaçlı kardeşlerimizin elinden tuttuk. Burada üniversiteli öğrencilerimiz kostüm giyerek çocuklarla eğlendiler ve resim çizdiler. Yüzlerindeki tebessümü gördük. Çocuklara destek olmak ve topluma kazandırmak gerekiyor."Otizmli öğrencilerden Muhammet Emin Özdemir de Suriye'nin Afrin bölgesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine selam yollayarak, "Afrin'de ne kadar askerimiz varsa Allah hiçbirine kaza bela vermesin. Askerlerimiz bizi korumak için Afrin'e gidiyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Muş 'ta ayrıca Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun iş birliğiyle "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yapılan yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Belediye meydanında başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Muş Valiliği önünde son buldu. Vali Aziz Yıldırım burada otizmli çocuklara karanfil hediye etti.Yıldırım, yürüyüşe katılan katılımcılar ile otizmli çocuklara simit ve ayran ikram etti. - HakkariAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi fark et, kabul et, bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Belediye önünde toplanan vatandaşlar ve bisikletli grup, çevre yolundan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü komplesine kadar geldi.Etkinlikte otizmli çocuklar, basketbol, okçuluk ve beysbol oynayarak eğlendi.

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Farkındalık Basketbol Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı