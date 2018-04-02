Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Otizm Farkındalık Günü - ANKARA

Dünya Otizm Farkındalık Günü - ANKARA

- Etkinlik alanından ve katılımcılardan detaylar - Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konserinden detaylar - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un konuşmasıDünya Otizm Farkındalık Günü - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği düzenlendi - İl Müdürü Erkoç: - "Hem onların hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. İl müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde ilgili masaların oluşturulması sağlanmıştır"ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.
İl müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Ulus Metrosu önünde toplandı. Burada otizmlilerden oluşturulan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konser verdi.İl Müdürü Bestami Erkoç, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların otizmi yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımladığını söyledi.

Otizmli bireylere yönelik bakım hizmetlerinde ve rehabilitasyon süreçlerinde hassasiyet gösterdiklerini belirten Erkoç, "Hem onların hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. İl müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde ilgili masaların oluşturulması sağlanmıştır. Evde Bakım Hizmetleri Şubesi tarafından otizmli çocuğu olduğu tespit edilen ailelerin Sosyal Hizmet Merkezlerinde oluşturulan ilgili masalara yönlendirilmesi sağlanmıştır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından gökyüzüne mavi balon bırakan protokol üyeleri ve katılımcılar, Gençlik Parkı'na kadar yürüdü.

Rehabilitasyon Otizm Gökyüzü Hassasiyet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı