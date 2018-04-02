Dünya Otizm Farkındalık Günü - ANKARA

- Etkinlik alanından ve katılımcılardan detaylar - Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konserinden detaylar - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un konuşmasıDünya Otizm Farkındalık Günü - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği düzenlendi - İl Müdürü Erkoç: - "Hem onların hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. İl müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde ilgili masaların oluşturulması sağlanmıştır"ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünce Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi. İl müdürlüğü çalışanları, otizm hastaları ile aileleri etkinlik için Ulus Metrosu önünde toplandı. Burada otizmlilerden oluşturulan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı konser verdi.İl Müdürü Bestami Erkoç, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların otizmi yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımladığını söyledi.
Otizmli bireylere yönelik bakım hizmetlerinde ve rehabilitasyon süreçlerinde hassasiyet gösterdiklerini belirten Erkoç, "Hem onların hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. İl müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde ilgili masaların oluşturulması sağlanmıştır. Evde Bakım Hizmetleri Şubesi tarafından otizmli çocuğu olduğu tespit edilen ailelerin Sosyal Hizmet Merkezlerinde oluşturulan ilgili masalara yönlendirilmesi sağlanmıştır." diye konuştu. Konuşmaların ardından gökyüzüne mavi balon bırakan protokol üyeleri ve katılımcılar, Gençlik Parkı'na kadar yürüdü.