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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni - HATAY

Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni - HATAY

- Şölen alanının havadan görüntüleri - Şölene katılan çocuklardan detay - Atlıların gösterisi - İzcilerin gösterisi - Türk devletinin bayrak gösterisi - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'nin konuşması - Dünya Müslüman Türkleri Platformu başkanı İsmail Yıldırım'ın konuşması - Güreş müsabakaları öncesi detaylar Hatay ’da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni - Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik 25 ülkeden katılımla başladıHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Kızılgöl mevkisinde organize edilen etkinliğe, 25 ülkeden katılım sağlandı.Mehter takımı, izciler, okçuluk kulübü öğrencileri ve atlıların gösteri yaptığı etkinlik, yarın aba güreşi finalleri ve konserle son bulacak.Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sıfır noktasında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkmen buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Böyle bir şöleni Yayladağı’ında yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten Yüce, "Bu şölen, bizim kültürümüzün sergilendiği etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kültürümüzü, örfümüzü de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız.” dedi.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım da bu şöleni dünyaya yayma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Okçuluk Kulübü Güreş Öğrenciler 

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