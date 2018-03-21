Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - GAZİANTEP/ DENİZLİ/ MUŞ/ŞIRNAK
GAZİANTEP - Down Sendromlu öğrenciler için kurulan stanttan görüntüler - Etkinliğe katılanlardan detaylar - Oyun havaları eşliğinde oynayan çocuklar - Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Lütfiye Şaşmaz'ın konuşması - Standlardan detaylarDENİZLİ - Down sendromlu çocukların hazırladığı dans gösterisinden detaylar - Hakan Çakmak'ın "Annem" şiirini okuması - Duygulanan annelerden görüntüler - Konser görüntüleri - Denizli Down Sendromu Derneği Başkanı Hayrettin Çakmak'ın konuşmasıMUŞ - Prof. Dr. Sabahattin Zaim konferans salonunda düzenlenen programdan detaylar - Beden Eğitimi Spor Yüksel Okulu Müdürü Prof. Dr Hüseyin Kırımoğlu'nun konuşmasıŞIRNAK - Etkinlik alanından ve katılımcılardan detaylar - Öğrencilerin dans gösterilerinden detaylar21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - İslahiye’de bir rehabilitasyon merkezi Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi - Denizli'de düzenlenen etkinlikte down sendromlu Hakan Çakmak'ın "Annem" şiiri dinleyenleri duygulandırdıGAZİANTEP/ DENİZLİ/ MUŞ/ŞIRNAK (AA) - Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gaziantep ,Denizli, Muş ve Şırnak'da etkinlikler düzenlendi. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Keziban Kaya, Down sendromlulara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenledikleri Afrin operasyonunda şehit düşenlere rahmet diledi, savaşan askerlere de selamlar yolladı.Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Lütfiye Şaşmaz da etkinlik dolayısıyla Down sendromlu öğrencilerin el emeği göz nuru yaptıkları el işi eşyalarını öğrenciler yararına satışa sunduklarını belirtti. Etkinlik öğrencilerin halay çekmeleriyle sona erdi. - DenizliDünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu Hakan Çakmak'ın "Annem" şiiri dinleyenleri duygulandırdı.Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklar hazırladıkları dans gösterilerini sundu.Etkinlikte kurulun sahneye çıkan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi down sendromlu Hakan Çakmak "Annem" şiiri okudu. Çakmak'ı dinleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.Anne Yeter Çakmak da oğlunun okuduğu şiir için sarılarak teşekkür etti.Denizli Down Sendromu Derneği Başkanı Hayrettin Çakmak, yaptığı konuşmada, bu anlamlı gün için hazırlık yapanlara teşekkür ederek, "Bu günü bizim için çok anlamlı ve özel kıldınız. Denizli'de bu konularda örnek çalışmalara imza atıldı. Down Kafe bunun en güzel örneğidir." dedi. Etkinlikte yerel sanatçı Efe'nin konser verdi.Öte yandan down sendromlu çocuklar şarkılarla dans edip eğlendi. - MuşEtkinlikler kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından otizmli öğrencilere yönelik program düzenlendi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, toplum olarak down sendromu konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.
Beden Eğitimi Spor Yüksel Okulu Müdürü Prof. Dr Hüseyin Kırımoğlu ise, down sendromluların neler yapabileceklerini göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Günümüzün en büyük hastalıklardan biri de obezite. Bu çocuklarımızın da bununla ilgili problemleri olduğunu biliyoruz. Var olduğumuz toplumda halkla birlikte o halkın içerisinde bulunan dezavantajlı grupların hepsine elimizi uzatmak zorundayız. En başta uzanan elin üniversitenin olması gerekiyor." diye konuştu. Programa katılan öğrenciler, düzenlenen yarışmalar ve seslendirilen müzik eşliğinde eğlendi. - ŞırnakSilopi Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, öğretim görevlileri, öğrenciler ve down sendromlu çocuklar katıldı. Etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar, çeşitli gösteriler yaparak, eğlendi.