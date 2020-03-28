"Dünya Dayanışma Saati" etkinliği - BERLİN - Brandenburg Kapısı'nın ışıklarının söndürülmesiBERLİN (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.
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