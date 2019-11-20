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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünya Çocuk Hakları Günü - NEVŞEHİR

Dünya Çocuk Hakları Günü - NEVŞEHİR

- Etkinliğe katılanlardan görüntüler - Açılan dövizler - Zeynep Erva Alkan'ın basın açıklamasını okumasıDünya Çocuk Hakları GünüNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ’de, İHH Gençlik Teşkilatınca "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında basın açıklaması düzenlendi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde oyuncaklar ve çocukların sorunlarını konu alan resimler bulunan öğrenciler bir araya geldi.Grup adına basın açıklamasını ilkokul 5'nci sınıf öğrencisi Zeynep Erva Alkan yaptı.Alkan, 20 Kasım 1989'da kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30 yürürlükte olmasına rağmen, birçok ülkede çocukların, doğuştan sahip olduğu haklardan mahrum olduğunu belirterek, son bir yıl içinde savaşlar nedeniyle 15 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini ve sakatlandığını dile getirdi.Alkan, "Bugün yaşanan savaşlara baktığımızda en mağdur kesimi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Tabiatı gereği kırılgan ve savunmasız olan çocuk, aileden başlayarak, topluma uzanan kurallar çerçevesinde korunmaya ihtiyaç duyar. Bir çocuğun sahip olduğu en temel hak, her insan için olduğu gibi, yaşama hakkıdır." dedi.
Çocukların yaşadığı sorunlara yönelik derhal çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, istismar ve ihlallerin göz ardı edilmesinin gelecekle ilgili endişelerin sürmesine neden olmaya devam edeceğini söyledi.

Alkan, Suriye, Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çocukları da kapsayan zulümler yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Suriye savaşında 2011 - 2018 yılları arasında 24 bin çocuk, Yemen’de son üç yılda 5 bine yakın çocuk hayatını kaybetmiştir. Filistin’de her yıl yaşları 10 - 12 arasında değişen yüzlerce çocuk, İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiştir. Mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalan Arakanlı çocuklar da işkenceden farksız bir yaşama mahkum edilmiştir. UNICEF'e göre Sahra Altı Afrika ülkelerinin birçoğunda her üç çocuktan ikisi kronik yoksulluktan muzdariptir. Her yıl 6 milyona yakın çocuk yoksulluk nedeniyle yeterli beslenemediği için hayatını kaybetmektedir. Geleceğin mimarları olan çocuklarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretilmez ve bu ihlaller göz ardı edilmeye devam edilirse, dünyanın daha güzel günler görebilme ihtimali de olmayacaktır."

Cezaevleri Güvenlik Güçleri Basın Açıklaması Öğrenciler Doğuş 

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