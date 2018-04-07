Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya böyle çarptı

Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya böyle çarptı

geminin yalıya çarpma anı farklı açılardan görüntü

Çarpma Anı Kamera Gemi Trafiği Yalın 

-Gemiden görüntü
-Yalıdan görüntü
-yalının yakın detaylarından görüntü
-boğazdan görüntü
-Detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL -TOPLU)- İstanbul Boğazı'nda yaşanan o korku dolu anlar kameralara yansıdı- Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük hasar meydana geldi- İstanbul boğazı, gemi trafiğine kapatıldı İSTANBUL

- Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı'nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu. Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspırıt" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Dev geminini tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürüklenen geminin yalıya doğru ilerlediği görülüyor. Geminin çarpmasıyla birlikte yalıdan toz bulutunun yükseldiği kameralara saniye saniye yansıyor. Çarpmanın ardından çekilen görüntülerde kazanın bilançosu gözler önüne serildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yalın 23 Nisan’da Minik Hayranlarıyla CoştuYalın 23 Nisan’da Minik Hayranlarıyla Coştu
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı