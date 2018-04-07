Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya böyle çarptı

-Gemiden görüntü

-Yalıdan görüntü

-yalının yakın detaylarından görüntü

-boğazdan görüntü

-Detaylar

-fotoğraflar



( İSTANBUL -TOPLU)- İstanbul Boğazı'nda yaşanan o korku dolu anlar kameralara yansıdı- Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük hasar meydana geldi- İstanbul boğazı, gemi trafiğine kapatıldı İSTANBUL



- Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı'nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu. Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspırıt" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Dev geminini tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürüklenen geminin yalıya doğru ilerlediği görülüyor. Geminin çarpmasıyla birlikte yalıdan toz bulutunun yükseldiği kameralara saniye saniye yansıyor. Çarpmanın ardından çekilen görüntülerde kazanın bilançosu gözler önüne serildi.

