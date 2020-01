Duman altında kalan tarihi Nuruosmaniye Camii duvarındaki is havadan görüntülendi

-drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)-Tarihi caminin duvarlarına büyük saygısızlık- Sosyal medyada büyük tepki çekti İSTANBUL



- Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen ve kubbesinde Nur suresinin 35. ayeti ve kubbe kemerlerinde Fetih suresi yer alan Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanlar tarihi caminin duvarlarını is yaptı. Sosyal medyada büyük tepki çeken caminin duvarlarındaki isin boyutu ise havadan drone ile görüntülendi. Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanların tarihi caminin duvarlarında oluşturduğu is büyük tepki çekti. İş yerinden çıkan siyah dumanlar ile tarihi caminin duvarları simsiyah olduğu görüldü.

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı durumun bir an önce düzeltilmesini istedi. Yaşanılanların tarihi camiye saygısızlık olarak gören vatandaşlar, işletme hakkında hareke geçilmesini istedi. Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden bölge esnafı ise yaşanılan durumun iş yerinin bacasının teknik bir arızasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

İş yeri sahibi kendini böyle savundu İş yerinin sahibi Mustafa Çukullu ise şu sözler ile kendini savundu: “Cihazı 2011 yılında 30 bin dolara yaptırdık. Gereken özeni bizde gerçekten gösteriyoruz. Dünkü üzücü durum bizim de hoşumuza gitmedi. 8 yıldır ilk defa böyle bir arıza ile karşılaştık. Bu konuya biz de çok hassasız. Bizim elektronik statik diye bir cihazımız var. 8 yıldır buradayız ve ilk defa böyle bir arıza verdi. İçinden bir parçası bozulmuş. Onu tabire geldiler düzeltildi. Şuan çalışıyoruz, gördüğünüz gibi kebaplarda pişiyor ama duman yok. Bu cihazı 2011 yılında 30 bin dolara yaptırdık. Gereken özeni bizde gerçekten gösteriyoruz. Dünkü üzücü durum bizim de hoşumuza gitmedi. 8 yıldır ilk defa böyle bir arıza ile karşılaştık” dedi.

“Normalde böyle bir şeye rastlamadık” Daha önce dumanla karşılaşmadığını ifade eden bir başka esnaf Ferhat Canşahin, “Normalde böyle bir şeye rastlamadık. Ama teknik bir arızası oldu mu bilmiyorum” diye konuştu.

Arızadan dolayı duman çıktığını belirten Emre Kalacı ise, “Arıza olmuş ondan dolayı böyle oldu. Belediye gelip bu kadar üzerinde durmadı. Daha önce olduğuna şahit olduk. Sık sık olmuyor” ifadelerini kullandı. “25 senelik bir esnafım, bir sıkıntı ile karşılaşmadım” 25 yıldır aynı yerde esnaf olduğunu ve böyle bir arıza ile karşılaşmadığını söyleyen Raif Çukullu ise, “Böyle bir görüntü ile karşılaşmadık. O günde teknik bir arızadan dolayı birkaç saatliğine arıza vermiş. Hemen giderildi. Bir sıkıntı yok ben 25 senelik bir esnafım” şeklinde konuştu.

Nuruosmaniye Camii hakkında; Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhâne, muvakkit odası, sebil, çeşme gibi müştemilâtı ile çevresinde dükkânları ve hanı vardır.Barok üslûbun etkisiyle meydana gelen bu karekteristik camiin iç avlusu, klasik plân esasından bütünüyle ayrılmış olup yarım, daire şeklinde 12 sütün üzerine oturan 14 kubbesi bulunmaktadır. Caminin asıl iç kısmı kare plan üzerine yapılmıştır ve mihrabı çıkıntılıdır. Çapı hayli geniş olan yüksek kubbe, duvarlar üzerine oturan kemerler tarafından taşınmaktadır. Cami beş sıra halinde 174 pencere tarafından aydınlatılmaktadır ki, bu pencereler camiye fazlaca bir aydınlık sağlamaktadır. Pencereler alçıdan ve Barok stilindedir. Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitimin de bir kuşak halinde Fetih suresi yazılıdır.



