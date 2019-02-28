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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dükkanı alev alev yandı, iş yeri sahibi paranın derdine düştü

Dükkanı alev alev yandı, iş yeri sahibi paranın derdine düştü

- Yangın anından görüntü

Elektrik Sobası Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin çalışması
-- Yanan iş yerinde işletmecinin paralarını arama ve bulma anları
-- Vatandaşlar ve iş yeri sahibinden açıklama
-- Detay

( KOCAELİ )- Elektrik sobası tutuşunca tüpler patladı dükkan alev alev yandı- Küle dönen iş yerinde dükkan sahibi yana yana paralarını sakladığı kutuyu aradı- Alevlerin arasından yanmadan kurtardığı paraları cebine koydu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangın sonucu tüp satışı da yapılan hırdavat dükkanı alev alev yandı. Tüplerin patladığı yangın sonrasında iş yeri sahibi küle dönen dükkanında sakladığı paraları itfaiye ekipleriyle birlikte aradı. Olay 16.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülbül Sokak üzerindeki 3 katlı binanın zemininde Necmettin Gülecan’a ait hırdavat dükkanında tutuşan elektrikli ısıtıcı bir anda yanmaya başladı.
İş yeri sahibinin dışarda olduğu sırada çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevlerin sıçradığı tüplere sıçradı. Bu sırada geri dönen Güğlecan, iş yerinin yandığını görünce alevlere müdahale etmek istedi. Sıçrayan alevlerin tüplere gittiğini gören Gülecan kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Küle dönen iş yerinde paralarını sakladığı kutuyu aradı Alevlerin sıçraması sonucu tutuşan bazı tüpler ise bomba gibi patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. 5 tüpün patladığı yangında iş yeri tamamen yanarak küle döndü. Söndürülen yangın sonrasına içeri giren iş yeri sahibi Necmettin Gülecan, küle dönen malzemelerin arasında paralarını sakladığı kutuyu aradı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kutuyu bulan Gülecan, alevlerden zarar görmeyen paralarını cebine koydu. Vatandaşların büyük korku yaşadığı yangın tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Yanan tüplerin dışarı çıkartılması sonucu itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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