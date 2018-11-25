Düğünlerde ellerden düşmeyen oyun kaşıkları bu köyde yapılıyor

-BİTİRİLEN KAŞIKLARDAN GÖRÜNTÜ

-OYUN KAŞIKLARIYLA OYUN OYNAMASI

-KAŞIK YAPIM USTASI MEHMET AY RÖPORTAJI



( BURSA -ÖZEL)- Bu köy yüzyıllardır oyun kaşığı yapıyor BURSA



- Bursa'nın dağ köylerinden Karalar'da vatandaşlar geçimlerini oyun kaşığı yaparak sağlıyor. Büyükorhan ilçesinin Karalar köyü sakinleri yüzyıllardır atalarından öğrendikleri oyma kaşık sanatını devam ettiriyor. Pînar ve davulga ağaçlarını oyarak büyük bir ustalıkla tahta yemek ve oyun kaşıkları yapan köylülerin ünü Bursa il sınırlarını aşmış durumda. Bursa ve Balıkesir’de bulunan Yörükler düğünlerde oynamak için Karalar köyü kaşıklarını tercih ediyor. 1985 yılına kadar bütün köy kaşık üretimi yapıyordu. Çelik kaşığın yaygınlaşmasıyla birlikte talep azalınca köylüler oyun kaşığına ağırlık verdi. Bursa ve civar illerdeki vatandaşların oyun için ellerinde bulunan kaşıklar Karalar köyündeki ustalar tarafından üretiliyor. Köyün göç vermesiyle birlikte bu işi yapan sadece ihtiyarlar kaldı. Tahta yemek ve oyun kaşıklarından bir usta tamamen el işçiliğiyle günde 10 tane üretiyor. Köylüler kaşıkları 5 liradan satıyor. Köyde tahta kaşık yapan 70 yaşındaki Mehmet Ay, “Daha önce köyümüzde herkes kaşık yapımıyla uğraşıyordu. Benim gençliğimde metal kaşıklar yoktu. Yemekler tahta kaşıklarla yeniliyordu. Bizim köyde yapılan kaşıklar Bursa ve Balıkesir’de vatandaşların sofralarında yer bulurdu. 1985 yılına kadar tahta yemek kaşığı üretimi çok hızlıydı. Gençler şehre göç etti. Bu işi bilen bizim gibi yaşlılar kaldı. Biz bu mesleği atalarımızdan öğrendik. Yüz yıllardır bu köyde kaşık yapılıyor. Bursa ve civar vilayetlerde düğünlerde oyuncuların kullandığı kaşıklar bizim köyde üretilir. Kaşıkların tanesini 5 liradan satıyoruz" dedi.



