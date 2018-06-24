Düğünden önce sandığa koştular

-okula gitmesi

-oy kullanmaları

-açıklamaları



( BURSA -ÖZEL-HD)- Bursa'da dünya evine giren çift gelinlik ve damatlıkla sandığa giderek oyunu kullandı- Gelinle damadı karşısında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı BURSA



- Bursa'da çiçeği burnunda bir çift düğün ve nikah öncesi sandığa koşarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Gelinlik ve damatlıkla genç çifti sandıkta görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde oturan Seyhan Ok (32) Engin Gençeli (35) 6 ay önce nikah için bugüne tarih aldı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan genç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği seçimi ile düğün tarihi aynı güne denk gelince baştan şaşkınlık yaşadı. Nikahın iptal olma ihtimali üzerine belediye ile görüşen çift normal yaşamın devam edeceği haberini alınca düğünlerini ertelemedi. Beklenen gün gelip çattı. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan çift, nikah öncesi oy kullanacakları Yolçatı Şehit Coşkun Çalı İlkokulu'nun yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıkla genç çifti karşısında görenler sürpriz yaşadı. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten çiçeği burnunda gelin Seyhan Ok, "Çok mutluyum. Bugün çifte düğün yaşıyoruz. Düğünü ertelemeden vatandaşlık görevini yerine getirerek oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu.

1357 nolu sandıkta oyunu kullanan gelin daha sonra düğün için nikah salonunun yolunu tuttu.

