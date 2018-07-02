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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde takı kavgası... Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası... Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Kavgadan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Hastane Arzuhalci Akkale 


- Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darp edilerek yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi. İddiaya göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin arzuhalci Sevda Gökkaya'yı evinden alarak düğün salonuna getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi. Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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