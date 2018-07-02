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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde pompalı dehşeti: 1 ölü

Düğünde pompalı dehşeti: 1 ölü

Köyden detay

Düğün Töreni Cenaze Kamera Sünnet Düğünü Pompalı Tüfek 

-Olay yeri
-Boş kovanlar.
-Düğündeki masa ve sandalyeler.
-Ölen gencin fotoğrafı

( KÜTAHYA )- Kütahya'daki sünnet düğünde rastgele ateş açılması sonucu bir genç hayatını kaybetti KÜTAHYA

- Kütahya'da, sünnet düğünde rastgele ateş açılması sonucu bir genç hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde Halil İbrahim Algın'ın oğulları Samet ve Talha'nın sünnet düğünü için tören düzenlendi.
Eğlence anında pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Sefa Elçi, yakın mesafeden başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Elçi, 112 Acil Servisi ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi otopsi için Dumlupınar Üniversitesi EvliyaÇelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerine intikal ederek, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla düğünde çekilen kamera kayıtlarına el koydu. Yapılan inceleme sonucu düğün törenine katılan 17 gördüğü tanığının ifadesi alınırken, olayın şüphelisi Süleyman D. (33) gözaltına alındı. Köy Muhtarı Bekir Kayar, yaşanan üzücü olay sebebiyle düğün merasiminin yarıda kaldığını ifade etti.
Kayar, "Düğün eğlenceli sırasında açılan ateş sonucu maalesef bir gencimiz hayatını kaybetti" diye konuştu.
(EFE)
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