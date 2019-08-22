Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı - AYDIN

Düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı - AYDIN

- Çine Devlet Hastanesi - 112 acil sağlık araçlarından detay Aydın 'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı - Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şehler Düğün Salonu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle havaya ateş açıldı.Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği P.A. (20), F.A. (51), F.S. (14) ve S.Y. (28) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Düğünde bulunanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Akalan Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı