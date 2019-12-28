Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Kumar operasyonu

( KIRIKKALE )- Kumar oynayan 102 kişiye toplamda 32 bin 640 lira para cezası KIRIKKALE

Para Cezası Kaçak Göçmen Tahkikat Jandarma Akalan 


- Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, kumar oynatılan bir düğün salonuna baskın yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan 102 kişiye 32 bin 640 lira para cezası yazıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Yahşihan ilçesi Hacıbalı köyündeki bir düğün salonuna kumar operasyonu düzenlendi.
Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı illerinden otobüslerle düğün salonuna getirilen 102 kişi, 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken suçüstü yakalandı. İşletme sahipleri K.A, M.B ve A.Ö gözaltına alınarak haklarında TCK 228. maddesi gereğince "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılıp, düğün salonunun kapatılması için tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan 102 kişiye ise 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldığı, toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için gelen şahısların UYAP üzerinden adli sicillerinin incelenmesinde tombala oynamak için gelen 1 kadının arandığı, 1 kişininde yoklama kaçağı olduğu ve yabancı uyruklu 1 şahsın ise "kaçak göçmen" olduğu tespit edildi. Kimlik ibraz edemeyen 2 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumar oynanan işletmede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildiği de öğrenildi. Kumar oynamak amacıyla kullanılan tombala makinaları ve çok sayıda tombala malzemesine el konulduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı