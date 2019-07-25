Düdüklü tencerede yapılan sahte içki imalathanesine şok baskın

-Sahte içki imalatı yapılan düdüklü tencere ve fanlı kova

-Polisin imalathanede arama yapması

-Polisin boş içki şişelerini bulması

-Sahte içki yapımında kullanılan alet ve teçhizatlar



( DÜZCE )- Depodaki baskında sahte içkilere el konuldu: 1 gözaltı DÜZCE



- Düzce'de şehir merkezinde bulunan bir sahte içki imalathanesine polis ekiplerince düzenlenen baskında düdüklü tncerede üretilen sahte içkilere el konulurken 1 kişi de gözaltına alındı. Adana ve Mersin’de yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Düzce’de sahte içki yapıldığını değerlendirdikleri depo ve imalathaneleri takibe alan ekipler, şehir merkezinde bir depoda içki yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahte içki imalatı esnasında depoya baskın düzenledi.

Operasyonda sahte içki imalatının yapıldığı depoda içki imalatında kullanılan düdüklü tencere, fanlı kova, aroma ve maya gibi malzemeler ile sahte olduğu belirlenen 7 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda imalathane ile ilgisinin olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

