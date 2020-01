Dualarını yolcularından eksik etmiyor... Fenomen şoföre başkandan ziyaret

-Hacı Mehmet Acar'a Tokat Belediye Başkanı tarafından yapılan ziyaret

- Tokat’ta 61 yaşındaki halk midibüsü şoförü Hacı Mehmet Acar, yolcuları için her gün okuduğu duanın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte fenomen oldu. Tokat Belediyesi’nde 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 61 yaşındaki Hacı Mehmet Acar, mesleğine şehirci halk midibüsü sürerek devam ettirmeye başladı.

2,5 yıl boyunca her sabah kontak çeviren 3 çocuk babası ve 3 çocuk dedesi Acar’ı diğer şoförlerden ayıran özelliği ise yolcuları için her sabah ve akşam hayır duası ediyor olması. Bu dualardan birisinin cep telefonu ile kayda alınması ve sonrasında Tokat’ın en büyük sosyal medya platformunda paylaşılması ile birlikte meşhur olan Acar’ı, güzel davranışı dolayısıyla ödüllendirmek isteyen protokol üyeleri onun sürdüğü midibüste yolculuk yaptı. Acar, günlük rutin olarak ettiği dua ile gelen şöhret sonrasında birçok tebrik aldığını söyledi.



Acar: “Hep tebrik ettiler. Tebrik edenlerden ulaşamadığım herkese teşekkür ediyorum. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz, hepsi izim insanlarımız. Sokakta çarşıda göründüğümüz zaman bu hacı abi bize dua ediyordu diyorlar. Dua eden hacı abi diyorlar. Hoş oluyor, iyi oluyor yani” diye konuştu.

Acar ile birlikte şehir turu atan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu güler yüzü ve örnek davranışı ile şehirde yaşayan insanların gönlünde taht kuran Hacı Mehmet Acar’ı yaptıkları ziyarette ödüllendirdi. Öte yandan, çalıştığı güzergahta bulunan yolcuların çoğu Hacı Mehmet Acar’ı tanıyor olsa da, sırf O’nun dua etme anına şahit olmak isteyenler de dolmuşa bindiği bilgisine ulaşıldı.



