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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Dualar Mehmetçik için

Dualar Mehmetçik için

Cami görüntüleri

Sabah Namazı Şehit Hain Saldırı İdlib Saldırı 

-İl Müftüsü Dua

( AMASYA ) AMASYA

- Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Amasya’da sabah namazında Sultan Bayezid Camisi'nde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. İdlib'de Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesiyle başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yurt genelinde camilerde Fetih Suresi okundu. Sultan Bayezid Camisi'ndeki sabah namazını kıldıran Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu Fetih Suresi okudu ve Mehmetçik için dua etti. Sabah namazı çıkışı vatandaşlara çorba dağıtıldı. (AÖ-SLH-
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