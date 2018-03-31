DTSO adayı Abdulkadir Karavil projelerini anlattı

-Salondan görüntü

-Karavil’in salona gelişi

-Video gösterimi

-Karavil’in konuşması

-El ele fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimleri için Sarı Liste olarak adaylığını açıklayan Abdulkadir Karavil, projelerini açıkladı.

Tarımdan sanayiye, turizme kentin kalkınması ve tanıtılması için projeleri bir bir hayata geçireceklerini ifade eden Karavil, Diyarbakır’ı marka kent haline getireceklerini belirtti.

DTSO seçimlerinin en güçlü adaylarından biri olan Sarı Liste ile seçim çalışmalarını yürüten Abdulkadir Karavil, coşkulu bir etkinlikle projelerini açıkladı.

Bir düğün salonundan gerçekleştirilen etkinliğe kentin önde gelen iş adamları katıldı.

Etkinliğe katılanları kapıda karşılayan Karavil, misafirlerle bir bir tokalaştı. Etkinlik Karavil’in Organize Sanayi Bölgesi başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerin ele alındığı video gösterimiyle başladı.

“Turizmin üzerindeki tozları kaldıracağız” Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Karavil, Sarı Liste olarak projelerini anlattı. Karavil, “Diyarbakır’ı ekonomik olarak şaha kaldırmak için potansiyelleri harekete geçirmek lazım. Bizler bu potansiyellerin neler olduğunu en iyi bilenleriz. Bu kadim kentim turizmini harekete geçirmeliyiz. Gerçekten de bu kadim kentin turizmi üzerinden tozlar oluşmuş. Bizim bu tozları kaldırmamız lazım. Turizmi geliştirdiğimiz müddetçe hem istihdam sağlayacağız hem gençlerimize iş sahası açılacak hem de gençlerimiz başka kentlerde iş aramayacaklar. Şimdi sizlerde biliyorsunuz bizim gençlerimiz diplomasını aldıktan sonra bu diyardan gidiyorlar. Özellikle en güzel günlerinde, en verimli zamanlarını ya Antalya, ya İzmir, ya İstanbul’a gidiyorlar iş arıyorlar. Biz onlara iş sahaları açmalıyız. Nasıl açmalıyız dediğiniz zaman biz turizmi geliştirdiğimiz müddetçe zaten kendiliğinden sirkülasyon artacaktır. Ekonomi güçlenecektir. Ve elimizde o kadar imkan var ki çok büyük paralarla değil sadece bu güzel restoranlarımızı, bu güzel kentimizi eğer biz tanıtırsak zaten kendiliğinden de işler açılacaktır” dedi.

“Kentimizi markalaştırmalıyız” Diyarbakır’ı sağlık turizmi merkezine dönüştürmek gerektiğini vurgulayan Karavil, şunları söyledi: “Tarımın başladığı ilk yer olan topraklarımızı daha verimli hale getirmeliyiz. Tarım ve sanayi bütünleşmesini gerçekleştirmeliyiz. Bu tarım kentinin oluşumunda sanayileşmemiş. Tarım ile sanayiyi biz birleştirirsek bizim ürünümüzün değeri artacaktır. Ortaklaşmaya özen göstermeliyiz. Bizim mutlaka dışarıdan firmaları getirip Diyarbakırlı kardeşlerimizle birlikte ortaklaşa fabrikalar kurmalıyız. Özellikle tarımı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Üniversiteleri, özellikle özel üniversiteleri kentimize getirmeliyiz. En az 100 ortaklı güç birliği oluşturmalıyız. Diyarbakır’ın dışındaki yatırımcıları ticareti, sanayiyi iyi bilen arkadaşları buraya getirmeliyiz. Fuar sayılarını arttırmamız lazım. Zaten marka olan kentimizi bu alanda da markalaştırmalıyız. Doğal güzelliklerin yanında kültürel, gastronomi ürünlerinin de tescillenmesini sağlamalıyız. Diyarbakır lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmalıyız. Ulusal ve Uluslararası çalışmalara katılarak kentimizi marka kente dönüştürmeliyiz. Yatırım buluşması gerçekleştirmeliyiz. Tüm bu özlemlerimizin gerçekleşebilmesi için odamızı siz değerli üyeleriyle sürekli işbirliği içerisinde olacağız. İstihdam yaratmak için, Diyarbakır için kol kola, omuz omuza çalışmalıyız. Diyarbakır geliştikçe güçlenecek, güçlendikçe ülkenin geleceği, parlayan bir yıldızı olacak inşallah. Diyarbakır için büyük bir azimle hepinizi sarı listeye davet ediyorum.” Konuşmalarına ardından listede bulunan adaylar birlikte el ele sarı atkılarla fotoğraf çektirdi.

