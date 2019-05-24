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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
DSİ'den su seviyesinin yükselme riskine karşı vatandaşlara uyarı - ELAZIĞ

DSİ'den su seviyesinin yükselme riskine karşı vatandaşlara uyarı - ELAZIĞ

- Vatandaşların anonsla uyarılması - Keban Baraj Gölü'nden detaylar DSİ'den su seviyesinin yükselme riskine karşı vatandaşlara uyarıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından vatandaşlara uyarı yapılıyor.Baraj gölündeki su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.44 metreye yükselmesi nedeniyle muhtemel bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'tan bu yana açılan 6 tahliye kapağı açıldı.Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede yaklaşık 3 bin metreküp su gelirken, tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede 2 bin 700 metreküp su çıkışı sağlandığı öğrenildi.Taşkın riskinin devam etmesi nedeniyle DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara uyarıda bulunuluyor.Yapılan anonslarda Fırat Nehrinde su seviyesi yükseleceğinden saat 10.00'dan itibaren nehir ile Karakaya Barajı Gölü çevresinde bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için nehir çevresinden uzak durmaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

Mel B 

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