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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Droneların tespit ettiği dev Hint kenevirleri polisi şaşırttı

Droneların tespit ettiği dev Hint kenevirleri polisi şaşırttı

Operasyona hazırlık

Polis Genç Nüfus Uyuşturucu Teknoloji Şafak Vakti 

-Bahçelerinin içerisinde yürüyen polisler
-Özel Harekat polisleri
-Hızar makinalı polis
-Drone ile yapılan inceleme
-Telsiz konuşmaları
-Kenevir ekilen alanın kapısının kırılması
-Kenevir ekilen alanda polisin yaptığı inceleme
-Hızar makinası ile bitkileri sökme
-Kenevirlerin imha edilmesi
-İnsan boyunu aşan kenevir bitkileri
-Emniyet Amirinin konuşması
-Yakılan alanın drone ile takibi
-Hevsel Bahçeleri genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Hevsel Bahçelerine şafak vakti düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kenevir ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine 200 polisle sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda droneların tespit ettiği insan boyunu aşan çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Polisleri şaşkına çeviren dev Hint kenevirleri elle sökülemeyince devreye hızar makinası girdi. Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 200 personelle sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi.
Oldukça geniş bir alanda gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yasadışı kenevir ekimlerine yönelik operasyonda teknolojinin her türlü imkanından faydalanıldı. Drone ile tespit edilen alanlara düzenlenen operasyonda ortaya çıkan ve boyu 3 metreyi aşan çok sayıda kök Hint Keneviri polisi şaşkına çevirdi. Ele geçirilen dev Hint Kenevirleri elle sökülemeyince devreye hızar makinesi girdi. Hint kenevirleri numuneleri alındıktan sonra yerinde imha edildi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonu KOM Şube Müdürü Ayhan Ertuğrul yerinde yönetirken, operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi. Küçük alanlara dikilmesi de polise engel olmadı Önceki yıllarda büyük alanlara dikilen kenevir bitkilerinin polisin özellikle havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda fark edilmesin diye küçük alanlara dikilmesi dikkat çekti. Zor şartlar altında gerçekleştirilen operasyonların özellikle genç nüfusun olumsuz etkilenmemesi adına kararlılıkla ve sürekli devam edeceği ve uyuşturucu malzemeyi piyasaya sürülmeden ele geçirmiş olmanın uyuşturucu ile mücadele adına olumlu bir adım olduğu belirtildi. (EK-MP-Y)
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