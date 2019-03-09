Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
DRONE - Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçti - İSTANBUL

DRONE - Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçti - İSTANBUL

- Askeri gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişlerine ait drone görüntüleri"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" - Tatbikatı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.Gemilerin, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlaması bekleniyor.

Baros Savaş Gemisi Tatbikat 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı