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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

Drone destekli uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

- Operasyondan drone görüntüsü - Polis köpeklerinin evde arama yapması - Polislerin uyuşturucu bulması - Zanlıların gözaltına alınması - Eskişehir 'de drone destekli uyuşturucu operasyonu - Polis tarafından kent merkezi ve iki ilçede 4 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de polisin gerçekleştirdiği ve drone'la takip edilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar kapsamında merkez Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Drone'la takip edilen ve 60 polisin katıldığı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 351,81 gram esrar, 9 bin 850 sentetik uyuşturucu hap, 70 gram kırık ve toz halde uyuşturucu hap içeriği, 45 kök Hint keneviri, 7 sentetik ecza ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Zanlılardan biri emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.A. ve A.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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