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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
''Drift' yapan sürücüye 6 bin lira para cezası - SAMSUN

''Drift' yapan sürücüye 6 bin lira para cezası - SAMSUN

''Drift" yapan sürücüye 6 bin lira para cezası - SAMSUN - "Drift" yapan sürücüye 6 bin lira para cezası - Akaryakıt istasyonunda ceza kesilen sürücünün tartışması - Taşkınlık yapan sürücünün gözaltına alınması - Alkollü sürücünün gözaltına alınması Samsun 'da "drift" yapan sürücüye 6 bin lira para cezası - Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu - Cezai işlem yapıldığı esnada çıkan arbedede polise mukavemet eden alkollü kişi de gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde, "drift" yapan sürücüye para cezası uygulanmasının yanı sıra ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. Polis ekibinin cezai işlem uyguladığı sırada çıkan arbede nedeniyle alkollü bir kişi de gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde drift yapan 55 BM 009 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durduran trafik polisleri, sürücü O.Ö'ye 6 bin lira para cezası uygulayarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.Cezai işlem sırasında akaryakıt istasyonundaki M.Ç. isimli kişi trafik polisleri ile tartışarak taşkınlık yaptı. Polisler M.Ç'yi engellemeye çalışırken, çevredekilerin de olaya karışması ile arbede yaşandı.Olay yerine gelen takviye ekipler, alkollü olduğu belirlenen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Polis Para Cezası Karya Arbede Akaryakıt İstasyonu 

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