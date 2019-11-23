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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza - AMASYA

Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza - AMASYA

- Aracın gelişi ve sürücünün drift yapması - Yol kenarındaki bekçiler Amasya 'da drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza - Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu, aracı da iki ay süreyle trafikten menedildiAMASYA (AA) - Amasya 'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.A.G'nin kullandığı otomobilin Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlediğini gören bekçiler, durumu polise bildirdi.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden sürücünün drift yaptığını tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili Şeyhcui Mahallesi'nde durdurdu.Sürücü A.G'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin lira, polisin dur ikazına uymadığı için 235 lira, araç sigortası olmadığı için 108 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de 235 lira cezai işlem uyguladı.Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el koyan polis, aracı da iki ay trafikten men etti.

Polis Para Cezası Sürücü Belgesi Kamera Gesi 

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