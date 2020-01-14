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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Drift yapan sürücü kaldırıma çarptı... Durakta bekleyenler ölümden döndü

Drift yapan sürücü kaldırıma çarptı... Durakta bekleyenler ölümden döndü

Aracın kaldırıma çarpması

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-Duraktakilerin aracın yanına gelmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktepe’de aracıyla drift yaparak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı. Aracın kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kazada, durakta bekleyen yolcular şans eseri ölümden döndü. Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sancaktepe’de geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, yolda drift yaparak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp havaya zıpladı. Otobüs durağında bekleyen yolcular, aracın kaldırıma çarpıp durağa dalmaması ile kıl payı ölümden döndü. Durakta bekleyen yolcular ile çevredeki esnaf sürücünün yardımına koşarken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi aracından çıktı. Kaza anları ise adeta Hızlı ve Öfkeli filminin sahnelerini anımsattı. Aracıyla yanlayarak ilerleyen sürücünün kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç yanlayarak ilerliyor ve kaldırıma çarpıp havaya zıplıyor. Kaldırma çarpan aracın durağa dalmaması ile durakta bekleyenler şans eseri kurtuluyor.
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