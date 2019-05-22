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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Drenaj kanalına düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

Drenaj kanalına düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

Drenaj detay

Drenaj Kanalı Yavru Kedi Yağmur Suyu 

-kedinin sesleri
-Vatandaşlar detay
-Kediyi kurtarma çalışmaları
-Kedinin kurtarılması
-havluyla kurutulması
-Vatandaşlar röp.
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’da yağmur suyu tahliye kanalına düşen yavru kedi, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Olay, dün 19.00 sıralarında Meltem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu drenaj kanalı içerisinden kedi sesi duyanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık yarım saat itfaiyenin gelmemesi üzerine, kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Bir vatandaşın kanala girmesinin ardından yavru kedi, bulunduğu yerden alınarak dışarıya çıkartıldı. Üniversiteli gençler tarafından havluya sarılan kedinin ıslandığı gözlendi. Yavru kediyi bir vatandaş sahiplenip evine götürdü. Kedinin kurtarılması için aramadıkları yer kalmadığını belirten Tuğba Genç, “İtfaiyeyi aradım, ASAT’a yönlendirdi. Onlar da yarım saat sonra dönüş yaptılar ve daha yola çıkmadıklarını söylediler. Kediyi kendi imkanlarımızla kurtarmak zorunda kaldık” dedi.

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