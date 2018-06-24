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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
DP Genel Başkanı Uysal oyunu kullandı - AFYONKARAHİSAR

DP Genel Başkanı Uysal oyunu kullandı - AFYONKARAHİSAR

- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal'ın oyunu kullanması - Gültekin Uysal'ın açıklamalarıDP Genel Başkanı Uysal oyunu Afyonkarahisar 'da kullandı - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - " Afyonkarahisar 'ın ve yüce Türk milleti önünde vazifemizi yapmaya çalıştık. Umarım gücümüz kudretinde milletin hissiyatına tercüman olabilmişizdir"AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Afyonkarahisar 'da kullandı.Uysal, oyunu kullanmak için eşi ve çocuklarıyla kent merkezindeki Şemsettin Karahisari Ortaokuluna geldi.Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, 15 yıldır fiilen siyasetin içinde olduğu söyledi.

Ülkenin kademe kademe olgunlaşan bir demokrasisi olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:"Gönül arzu ederdi ki herkes iftiralarla değil, kendilerini anlatsınlar. Kendi söyleyecekleri sözleri olsun ama söylenecek söz bitince ister istemez buna tevessül ediliyor. O açıdan üzüntülerimizi ifade etmek isterim. Siyaset zor bir iştir. İktidar mücadelesidir bir yanıyla. Alışılagelmiş bir iktidar mücadelesi değil. Birileri için varlık yokluk mücadelesidir. Diğerleri için demokratik bir rekabet olarak ilerledi."Demokrasiye ve adalete taraf insanlar olarak, ortak kaygılar, değerler ve prensipler etrafında bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Uysal, " Afyonkarahisar 'ın ve yüce Türk milleti önünde vazifemizi yapmaya çalıştık. Umarım gücümüz kudretinde milletin hissiyatına tercüman olabilmişizdir."Uysal, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti ve okuldan ayrıldı.

Karahisar İktidar Milletvekili 

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