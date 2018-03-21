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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Down sendromlular farkındalık için yürüdü - SAKARYA

Down sendromlular farkındalık için yürüdü - SAKARYA

- Yürüyüşten detaylar - Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Ferruh Kaledibi'nin açıklamaları - Sakarya 'da, Dünya Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla öğrenciler ve down sendromlular yürüyüş yaptıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesince yapılan etkinlik kapsamında, Kız Meslek Lisesi Çocuk Bölümü ile Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, çeşitli kostümler giyerek Adapazarı ilçesindeki Engelsiz Kafe'de bir araya geldi."Sevgi engel tanımaz", "Farkındalık samimiyeti, kardeşliği öğretir", Hayata 1 ritim de siz katar mısınız?", "Bizim sahip olduklarımız tüm dünyaya yeter" dövizleri taşıyan öğrenci ve down sendromlu gençler, Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na yürüdü.Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Ferruh Kaledibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplum içerisinde Down sendromlu gençlerin var olduklarını göstermek amacıyla Engelsiz Kafe'de verilen kahvaltıdan sonra yürüyüş yaptıklarını söyledi.

"Gerçek dostlar kromozom saymaz" sloganıyla yürüyüşü tamamladıklarını belirten Kaledibi, "Amacımız, toplum içerisinde down sendromluların farkındalıklarını toplumla beraber yaşayabilmek. Bireylerden farklılıklarının olmadığını göstermek. Engelsiz Kafe'mizde de down sendromlu bireylerin çalışabildiklerini, yaşamın içerisinde olduklarını, toplumla birlikte onların ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterme açısından bu farkındalık yürüyüşünü yaptık." diye konuştu.
Kaledibi, farklı etkinliklerin gün içerisinde süreceğini de sözlerine ekledi.

Samimiyet Karya Farkındalık Kromozom Öğrenciler 

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