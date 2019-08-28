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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması - KASTAMONU

Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması - KASTAMONU

- Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın pastayla odaya girmesi - Sedanur Demir'in pastayı kesmesi - Demir'e Başkan Çatal tarafından Beşiktaş forması hediye edilmesi - Sedanur'un annesi Saliha Demir'in konuşması - Sedanur'un Beşiktaş tezahüratıDown sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlamasıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde, 20 yaşındaki down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede yaşayan Demir için doğum günü programı düzenledi.
İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, yüzme hocası Mukadder Mustafa Cin ve beraberindekilerle Sedanur Demir'in evine giden Çatal, hep birlikte doğum günü pastasını kesti.Abdullah Çatal, doğum gününü kutladığı Demir'e Beşiktaş forması hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Sedanur Demir de Çatal ve beraberindekilere teşekkür ederek, Beşiktaş için tezahürat yaptı.Sedanur'un annesi Saliha Demir, organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanı Çatal ile beraberindekilere teşekkür ederek, "Kızımla çok mutluyum. Öyle bir kızım var ki dünya pırlantası." dedi.
Abdullah Çatal da herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Pırlanta Doğum Günü Doğum Günü Pastası Tezahürat Engelli Aday 

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