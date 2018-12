Down sendromlu Özlem'in düğün hayali gerçek oldu

-Özlem'in Sözlü'yle karşılıklı çiftetelli oynaması

ADANA



- Adana'da down sendromlu Özlem Ortak, en büyük hayali olan beyaz gelinliği giydi. Mutluluğu gözlerinden okunan Özlem'in ailesi de düzenlenen düğünde duygu dolu anlar yaşadı. Adana'da yaşayan ve down sendromlu Özlem Ortak'ın hayallerini gerçekleştirmek için düğün töreni düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yapılan düğünde renkli görüntüler oluştu. En büyük hayali beyaz gelinlik giymek olan Özlem'e kuşak merasimi de düzenlendi.

Düğün törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, böylesine mutlu bir güne ortak olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, Özlem'le karşılıklı çiftetelli oynadı. Daha sonra Sözlü, Özlem'e altın ve kolye hediye etti. Down sendromlu Özlem Ortak ise duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Başkanım beni kırmadı, geldi. Allah razı olsun. Çok mutluyum" dedi.

Özlem'in annesi de duygulanarak, hem mutlu hem de üzgün olduğunu dile getirdi.