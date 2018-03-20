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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Down sendromlu öğrenciler fidan dikti

Down sendromlu öğrenciler fidan dikti

Down sendromlu öğrencilerin etkinlikte yaşadığı sevinç

Fakülte Farkındalık Osmanpaşa Meslek Lisesi Öğrenciler 

-Öğrencilerin yüzlerinin etkinlik öncesi boyanması
-Down sendromlu öğrencilerin fidan dikmesi
-Öğrencilerle ve aileleri ile röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidan diken down sendromlu öğrenciler farklı bir heyecan yaşadı. Tokat Belediyesi ve Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Güneşli Mahallesinde 300 sedir ile 300 mavi ladin fidanı olmak üzere 600 adet fidan toprakla buluşturuldu. Down sendromlu öğrencilerin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri down sendromlu öğrencilerle birlikte fidan dikti. Öğrencilerin adlarının yazılı olduğu tabelalar fidanlara asıldı. Tokat Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Altunordu'nun katıldığı programda etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk,hem farkındalık uyandırmak hem de down sendromlu öğrencilerin dikili birer ağaçları olması için etkinlik düzenlediklerini ifade ederek,"Tıp fakültesi ve kız meslek lisesi öğrencileri down sendromlu öğrencilerle birlikte fidan dikti. Hep birlikte hem burada doğaya artı bir değer katıp farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz çok mutlu artık onlarında isimlerinin yazılı olduğu birer ağaçları var" diye konuştu.
15 yaşındaki down sendromlu kızı Sibel Çetin ile birlikte fidan dikme etkinliğine katılan Selma Çetin, kızı ile gurur duyduğunu belirterek, "Kızımla birlikte ağaç diktiğim için mutlu oldum. Böyle bir günde çocukların sevindiğini görüyoruz. Onlarda mutlu bizde mutlu oldu. 2 çocuğum var çocuklarımla mutluyum ben" dedi.
Bazı velilerde herkesin Dünya Down Sendromu Günü olduğu kadar diğer günlerde de duyarlı olması beklediklerini dile getirdi.
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