Down sendromlu meraklı aşçılar Zahir Kafe’de buluştu

- Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü düzenlediği kurabiye ve kahve yapım atölyelerine katılan 13 down sendromlu öğrenci, hazırladıkları kurabiye ve kahveleri Zahir Kafe'deki misafirlere ikram etti. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle down sendromlu bireylerin çalıştığı Eyüp'teki Zahir Kafe'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte hazırlanan kurabiye ve kahveler Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’ın da katılımlarıyla sadece Down Sendromlular ve misafirlere ikram edildi. Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan Belediyesi olarak engelliler, dezavantajlılar, sokak hayvanları bizim önceliklerimiz arasında. Zahir Kafe de bu önceliklerimizin projelendirilmiş haline bir örnek. Bir yıl evvel kurulan bu kafede, down sendromlu arkadaşlarımız çalışıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne böylesi bir projeye imza attıkları için teşekkür ederim. Bu iş birliğinin diğer paydaşlarımıza da örnek teşkil etmesini umarım" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ise "İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak Eyüpsultan Belediyesi’nin bu anlamlı projesine, down sendromlu arkadaşlarımıza gastronomi atölyeleri düzenleyerek katkıda bulunmak istedik. Ana merkezi (kampüsü) Eyüp Belediyesi’nde yer alan tek üniversite olarak, belediyeye ve burada yaşayanlara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle bir başlangıç yaptık, Belediye ile beraber daha birçok faydalı projeye imza atmak arzusundayız" diyerek duygularını dile getirdi. Gastronomi atölyelerine katılıp sertifikaya hak kazanan öğrencilerden bir olan Ali Uçar ise atölyeler sayesinde yeni bilgiler edindiğini belirtirken Zahir Kafe için ise "Burası benim ailem gibi, burada hazırladığımız her şeye sevgimizi katıyoruz" dedi.

"Herkesin yapabileceği bir şey var" Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dilistan Shipman, "Kurabiye yaparken bizler de en az onlar kadar eğlendik. Bütün dünya, birbirinden farklı yaşayan insanlardan oluşuyor. Down sendromlular, sadece yaşamı daha değişik boyutlarda yaşayan bireyler. Onlar bizden farklı değil, biz onlardan farklıyız. Genele bakarak neyin normal olduğunu saptamak doğru değil. Bu konuda herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanıyorum” dedi.

Programda, kurabiye ve kahve yapım atölyelerine katılan down sendromlu bireylere sertifikaları da verildi.