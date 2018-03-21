Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Down sendromlu gençlere dikkat çekmek için yürüdüler

Down sendromlu gençlere dikkat çekmek için yürüdüler

yürüyüş detay

Karya Farkındalık Kromozom Öğrenciler 

-açıklama detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi’nin öncülüğünde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş düzenlendi.
Çark Caddesi arka sokağında bulunan Engelsiz Kafe’de başlayan yürüyüş söylenen sloganlar eşliğinde devam etti. Dar Sokak istikametinden Demokrasi Meydanına kadar süren yürüyüşe esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. “Gerçek dostlar kromozom saymaz” Yürüyüş sonrasında Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi adına açıklamalarda bulunan Ferruh Kaledibi, “Toplum içerisinde down sendromlu gençlerin var olduklarını onlarla bir yaşam içerisinde beraber olduğumuzu göstermek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz kafede verdiği kahvaltı sonrasında Çark Caddesinden, Demokrasi Meydanına kadar yürüyüş yaptık. Yürüyüş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği öncülüğünde gerçekleşti. SAÜ Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümü öğrencileri bizlere destekler verdi. Gerçek dostlar kromozom saymam sloganıyla yürüyüşü bitirdik. Toplum içerisinde down sendromluların farkındalıklarını toplumla beraber yaşayabilmek için bir yürüyüş düzenledik. Onlarla beraber olduğumuzu gösterdik bu yürüyüşte” dedi.
Yürüyüş sonrası program sona erdi. Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğrencileri kendi diktikleri kostümlerle yürüyüşe katılarak destek verdiler.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı