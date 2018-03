Down sendromlu gençlere dikkat çekmek için yürüdüler

-açıklama detay



- Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi’nin öncülüğünde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş düzenlendi.

Çark Caddesi arka sokağında bulunan Engelsiz Kafe’de başlayan yürüyüş söylenen sloganlar eşliğinde devam etti. Dar Sokak istikametinden Demokrasi Meydanına kadar süren yürüyüşe esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. “Gerçek dostlar kromozom saymaz” Yürüyüş sonrasında Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi adına açıklamalarda bulunan Ferruh Kaledibi, “Toplum içerisinde down sendromlu gençlerin var olduklarını onlarla bir yaşam içerisinde beraber olduğumuzu göstermek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz kafede verdiği kahvaltı sonrasında Çark Caddesinden, Demokrasi Meydanına kadar yürüyüş yaptık. Yürüyüş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği öncülüğünde gerçekleşti. SAÜ Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümü öğrencileri bizlere destekler verdi. Gerçek dostlar kromozom saymam sloganıyla yürüyüşü bitirdik. Toplum içerisinde down sendromluların farkındalıklarını toplumla beraber yaşayabilmek için bir yürüyüş düzenledik. Onlarla beraber olduğumuzu gösterdik bu yürüyüşte” dedi.

Yürüyüş sonrası program sona erdi. Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğrencileri kendi diktikleri kostümlerle yürüyüşe katılarak destek verdiler.