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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Down sendromlu genç 'asker' oldu - KAHRAMANMARAŞ

Down sendromlu genç 'asker' oldu - KAHRAMANMARAŞ

Down sendromlu genç "asker" oldu - KAHRAMANMARAŞ - Down sendromlu gencin jandarmadaki detayları - Belediye Başkanı Osman Okumuş'un açıklamasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu.''21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'' etkinlikleri kapsamında, özel bir rehabilitasyon okulundaki arkadaşlarıyla ziyaret ettikleri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a, down sendromlu 16 yaşındaki Ahmet Can Gülep asker olmak istediğini belirtti.
Bunun üzerine Okumuş, Can'ın hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığıyla görüştü.Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Gülep, giydiği askeri üniformasıyla 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı.Belediye Başkanı Okumuş, yaptığı açıklamada, Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü'nde tanıştıklarını, belediye ziyaretlerinde askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini belirttiğini söyledi.

Gülep için İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevlilerle görüştüğünü belirten Okumuş, "Komutanlıktaki arkadaşlarımız misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline her zaman ulaşır, bu üniformayı da kendisine hediye ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Down sendromlu genç Gülep de asker olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşatan Osman Okumuş'a ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

Rehabilitasyon İsaf Jandarma Allah Forma 

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