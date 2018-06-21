Down sendromlu Fatih'ten tek kişilik miting

-ARŞİV

-Miting yapması

-Erdoğan'ın fotoğrafını öpmesi

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( AMASYA -ÖZEL) AMASYA



- Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatih Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’na destek için her gün bir parkın duvarına çıkıp miting yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde kullandığı "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini mimikleriyle beraber aynen taklit eden 30 Zorlu, yaklaşık 8 aydır Rabia işareti yaptığı parmaklarını da birer birer sayarak "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganını tekrarlıyor. Seçime günler kalan AK Parti ile ittifak yapan MHP’lilerin işareti olan Bozkurt işaretini de Rabia işaretiyle birlikte yapmaya başlayan Zorlu’yu görenler ise cep telefonlarıyla mitingini görüntüleyip sosyal medyadan paylaşıyor.

