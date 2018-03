Down sendromlu çocuklar 1 Farkla Sokak Oyunları Farkındalık Etkinliğinde doyasıya eğlendi

--Oynadıkları oyunlardan detaylar

( BİLECİK ) Down sendromlu çocuklar +1 Farkla Sokak Oyunları Farkındalık Etkinliğinde doyasıya eğlendiHer biri iki üniversite öğrencisi ile eşleşti, gönüllerince eğlendi BİLECİK



- Bilecik'te düzenlenen bir program kapsamında kentte bulunan yaklaşık 40 down sendromlu çocuk, hep birlikte ip atlayıp seksek ve basketbol oynadı. Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen +1 Farkla Sokak Oyunları Farkındalık Etkinliğinde down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde hayli eğlendi. Gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, bugünün hiç bitmemesini istediler. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, geçtiğimiz gün kutlanan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öztop, "Biz bugün Bilecik'te down sendromlu çocuklarımızla bir araya getirdik. Çocuklarımızla beraber onlara güzel bir gün yaşatıp çevremizdeki insanlara bu çocukların varlığını hissettirmek istedik. Sağ olsun değerli hocalarımızın katkılarıyla her çocuğumuzu 2 üniversiteli öğrencimizle eşleştirdik. Burada sokak oyunları konseptiyle çocuklar mutlu bir gün geçirip hem de onlarla tanıştırmak ve onların farkındalığını yaratmak adına bir araya geldik" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Molekürel Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Onur Eroğlu ise, "Bugünü +1 farkla down sendromlu arkadaşlarımızla bu etkinlikte farkındalığı oluşturmak, onların da bizlerle beraber etkinliğe katılmaları, oyunlar oynamalarını sağlamak istedik. Onlar çok mutlular, onlar normal şartlarda da hep gülen çocuklardır. Bunları böyle bilmek gerekiyor. Toplum tarafından da bunun algılanması çok önemli. Onlar zaten sürekli mutlu çocuklar. Her zaman o mutlulukları bizimle paylaşmaları lazım. Sadece +1 farkla farkındalığını bizlerin anlayabiliyor olması gerekir. Onların bizlerden daha farklı olmadığını göstermemiz gerekmekte. O yüzden böyle bir organizasyonda burada olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan down sendromlu çocuklar ise; etkinliği çok beğendiklerini ve bugün güzel bir gün geçirdiklerini söylediler. Yapılan etkinliğe düzenleyen kurum yetkilileri harici hiçbir protokol üyesinin katılmaması gözlerden kaçmazken, program sonunda down sendromlu çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.