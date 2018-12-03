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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Down sendromlu Cizreli gencin 'polis olma' heyecanı - ŞIRNAK

Down sendromlu Cizreli gencin 'polis olma' heyecanı - ŞIRNAK

Down sendromlu Cizreli gencin "polis olma" heyecanı - ŞIRNAK - Polis kıyafeti giyen Down sendromlu Can Caba ve trafik polisinden detay - Down sendromlu Can Caba ve trafik polisinin araçları durdurması - Down sendromlu Can Caba ile sürücülerin konuşmaları - Down sendromlu Can Caba'nın açıklamasıDown sendromlu Cizreli gencin "polis olma" heyecanı - Cizre'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla polisi kıyafeti giydirilen Down sendromlu Can Caba, hem araçlara yön gösterdi, hem de trafik uygulaması yaptıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla polis kıyafeti giyen Down sendromlu Can Caba, trafik akışını kontrol edip araçları yönlendirdi.Polis ekiplerinin verdiği üniformayı giyen Caba, polislerle kısa süre de olsa mesai arkadaşı oldu.Orhan Doğan Caddesi'nde polislerle caddedeki trafik akışını kontrol edip araçları yönlendiren Caba, sürücülerin evraklarını da inceledi.Caba, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları için sürücülere uyarılarda bulunup, bu uyarıları dikkate almadıkları takdirde ceza yazacağını söyledi.

Bazı sürücüler ve yayalar Caba'yı selamlayıp sevgi gösterisinde bulunurken bazıları ise bu anı cep telefonlarına kaydetti.

Polis Polis Kıyafeti Emniyet Kemeri Trafik Polisi Forma 

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